A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), acaba de lançar a tão esperada programação do Festival de Inverno de 2023, o Esquina da Cultura.

Com mais de 20 atrações nacionais e artistas locais, o evento promete agitar Guarapari com uma combinação incrível de música de qualidade, cultura e gastronomia de primeira. Não deixe de marcar presença nos dias 21, 22, 28 e 29 de julho, pois serão quatro dias inesquecíveis que você não pode perder!

Nesta edição especial do Esquina, a prefeitura preparou shows com conhecidos artistas do cenário nacional e local, como Paula Fernandes, The Fever’s, Fabio Cavanha, Vanessa Loyola, Roberta Sá, Thiago Arancam, Mirano Schuler, Clube Big Beatles, Renato Teixeira, Leo Gandelman, Biafra, 14 Bis, além dos incríveis Alexandre Borges Quinteto, Leo Chaves, Marcelo Ribeiro e Du Jorge. Prepare-se para se encantar com esses talentosos artistas que irão se apresentar durante o festival.

Além dos shows imperdíveis, a 5ª Edição do Esquina está sendo preparada com muito cuidado e dedicação. A prefeitura afirma que em breve vai divulgar outros atrativos que tornarão o evento ainda mais especial.