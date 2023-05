Para suprir o grande número disponível de vagas de emprego para eletricistas profissionais no mercado formal de Vila Velha, a “Escola de Eletricistas” da EDP preparou uma ação especial, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha. É uma iniciativa voltada exatamente para a qualificação de mão de obra especializada nesta área, com vistas ao preenchimento de novos postos de trabalho.

Trata-se de um curso de formação de eletricistas inteiramente gratuito e que será ministrado por uma das principais instituições de capacitação profissional do Brasil. O objetivo é preparar novos técnicos especializados, para trabalhar na expansão das redes de distribuição de energia elétrica em Vila Velha. As inscrições, que foram abertas nesta sexta-feira (26), vão até o dia 5 de junho.

O curso de eletricista – que acontecerá em espaço de adequado, no bairro Civit, na Serra – ofertará um total de 16 vagas. As aulas terão duração de três meses, sempre de segunda a sexta-feira, no período de 8h às 17h. Os interessados nas vagas de treinamento precisam ter mais de 18 anos de idade, ensino fundamental completo, ensino médio completo (de preferência), possuir CNH categoria “B” (de preferência), ter disponibilidade de horário em período integral e comprovar residência em Vila Velha.

Para se inscrever, CLIQUE AQUI e preencha o formulário. Os selecionados para participar desta qualificação poderão contar com os seguintes benefícios: bolsa-auxílio de R$ 45 por dia; material didático; uniforme e equipamentos de proteção individual (EPIs); diploma (certificado) ao final do curso; nome cadastrado no “Banco de Talentos da EDP”, com possibilidade de participar de processos seletivos para ocupar vagas efetivas na empresa.

Alinhamento estratégico

“Esta parceria entre a PMVV e a EDP resulta de um alinhamento estratégico, pois entendemos que a qualificação de trabalhadores para atuarem em redes de distribuição elétrica é crucial para garantir a segurança, a confiabilidade e a eficiência do sistema, assim como para atender demandas da população e lidar com situações de emergência”, avalia o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.

E ele completou: “Vale lembrar que redes de distribuição elétrica exigem manutenção regular para garantir o fornecimento confiável de eletricidade. Além disso, trabalhadores qualificados têm o conhecimento necessário para realizar inspeções, identificar falhas, diagnosticar problemas e realizar reparos adequados nas redes. Isso ajuda a prevenir interrupções no fornecimento de energia e a minimizar o tempo de inatividade do sistema”.

Maior eficiência

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, a eficiência operacional das redes de distribuição elétrica depende de trabalhadores qualificados, capazes de operar e manter os sistemas de forma eficiente, uma vez que conhecem os princípios da distribuição de energia, sabem como lidar com sobrecargas e otimizar o uso dos recursos disponíveis. “Tudo isso resulta em um desempenho melhorado do sistema, menor perda de energia e redução dos custos operacionais e dos riscos para a segurança das pessoas e dos equipamentos”, afirma o secretário.

Segundo ele, a capacitação de profissionais para atuação em redes de distribuição de energia também significa a garantia de respostas rápidas para casos de emergência, como falhas na rede elétrica, desastres naturais ou interrupções no fornecimento de energia: “Trabalhadores qualificados desempenham um papel fundamental para concessionárias de energia elétrica. Eles podem dar respostas rápidas e eficazes em determinados casos, pois são treinados para identificar e resolver problemas emergenciais, para restaurar o fornecimento de energia com segurança e minimizar os impactos sobre os consumidores”, concluiu.