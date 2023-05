No último final de semana, aconteceu o Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana na modalidade de dupla, chamada de OC2. O evento foi marcado por uma grande surpresa: o atleta Domingos Saraiva, de 71 anos, levou a medalha de ouro e com isso, está convocado para o Pan-Americano.

A vitalidade e força de Domingos Saraiva são tão impressionantes que muitos alunos relatam como é difícil acompanhá-lo. Morador de Guarapari, ele faz parte da equipe Imua Setiba Va’a, um clube de Canoa Havaiana sediado na Praia de Setiba, que nasceu em 2021 e conta com uma das melhores estruturas físicas do Brasil.

O esporte da Canoa Havaiana é um dos que mais crescem no Brasil, e mantém as tradições polinésias, que cultivam o espírito de equipe, o apoio colaborativo e a inclusão. A modalidade de dupla, chamada de OC2, exige muita sincronia e habilidade entre os atletas, e Domingos Saraiva mostrou que a idade não é impedimento para o sucesso.

O Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana contou com a participação de diversos atletas de todo o país, e foi realizado em um clima de muita competição e camaradagem. A equipe Imua Setiba Va’a se destacou, conquistando várias medalhas, e mostrando que está entre as melhores equipes do Brasil.

Domingos Saraiva, além de conquistar a medalha de ouro na modalidade OC2, também participou de outras provas, mostrando sua versatilidade e comprometimento com o esporte. Sua convocação para o Pan-Americano é um reconhecimento de sua dedicação e talento, e certamente será uma grande inspiração para muitos atletas.

O sucesso da equipe Imua Setiba Va’a e de Domingos Saraiva mostra o potencial do esporte da Canoa Havaiana no Brasil, e como ele pode unir pessoas de todas as idades e origens em torno de uma paixão em comum. Certamente, veremos muitos outros atletas brasileiros brilhando em competições nacionais e internacionais nos próximos anos.