Aos 58 anos, Ivanete Javarini, uma aposentada, foi encontrada sem vida em sua residência localizada no bairro Aeroporto, em Guarapari, na última quinta-feira (14). Segundo informações fornecidas por familiares, a causa de seu falecimento foi determinada como envenenamento, conforme apurado pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO) após o encaminhamento do corpo da aposentada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Os primeiros a descobrirem a aposentada caída em sua casa foram seus dois netos, de 9 e 11 anos, que costumavam visitá-la regularmente antes e após a escola, conforme relatou sua irmã, Simone Javarini. A residência apresentava sinais de que uma refeição havia sido interrompida, já que havia um prato de comida na mesa, aparentemente não consumido, de acordo com informações da Polícia Militar.

A PM relatou: “Uma equipe se deslocou até o local e foi informada pelo denunciante que o neto da senhora, de 11 anos, havia gritado por socorro. O denunciante correu até a residência, onde encontrou a mulher caída e imediatamente solicitou a assistência do Samu, que tentou manobras de ressuscitação até a chegada da equipe médica, porém sem êxito.”

Os paramédicos do Samu declararam o óbito da mulher no local, mas, inicialmente, não puderam determinar a causa da morte. A polícia observou a presença de panelas no fogão e um prato de comida na mesa, sugerindo que alguém havia começado uma refeição que não foi finalizada.

Desaparecidos. Após a descoberta do corpo da aposentada, a neta dela e seu namorado, que coabitavam com ela, desapareceram, conforme relatos de familiares à TV Gazeta.

O velório ocorreu na manhã de sábado (16) em uma funerária de Guarapari. A irmã de Ivanete Javarini expressou seu desejo por justiça, dizendo: “Ela era uma pessoa tranquila, com um coração generoso, sempre pronta para ajudar os outros”, emocionada ao falar com a reportagem da TV Gazeta.

A Polícia Civil informou que o caso permanece sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e que, por enquanto, não serão divulgados detalhes da investigação.