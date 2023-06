O ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Enis Gordin,celebrou hoje o recebimento do diploma de Vereador da justiça eleitoral, durante uma reunião presidida pela juíza eleitoral, Dra. Letícia Nunes Barreto. O evento marcou a oficialização de sua volta como representante do povo de Guarapari.

Enis Gordin conquistou 1.012 votos durante as eleições de 2020, garantindo a oitava colocação entre os candidatos mais votados no Município de Guarapari. O vereador eleito expressou sua gratidão à população, reforçando seu agradecimento pelo apoio e confiança depositados nele.

Agora, assumindo o cargo de vereador, ele reafirma seu compromisso em trabalhar para atender às necessidades da população, buscando soluções e promovendo o progresso do município. Ele divulgou a diplomação por meio de suas redes sociais.

Com uma perspectiva voltada para o futuro, Enis Gordin se mostra entusiasmado e determinado em contribuir para o crescimento de Guarapari, buscando atuar em projetos que promovam o desenvolvimento social, a melhoria da infraestrutura e a qualidade de vida dos munícipes.

O novo vereador encerrou sua declaração enviando um caloroso abraço a todos os cidadãos e cidadãs de Guarapari, agradecendo pelo carinho e reforçando seu compromisso de representar os interesses da comunidade com dedicação e transparência.

Zazá. Enis Gordin assume o lugar de Denizart Luiz do Nascimento, o Zazá. Pois no último dia 31 de maio, a Câmara de Guarapari foi notificada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) acerca da decisão que cassou o mandato do vereador Zazá (Podemos), em decorrência de fraude à cota de gênero praticada pelo seu partido nas eleições 2020.

A fraude à cota de gênero é uma prática que consiste em partidos políticos lançarem candidaturas femininas fictícias, apenas para cumprir a exigência legal de ter um número mínimo de mulheres concorrendo. No caso de Zazá, o partido Podemos foi considerado culpado por essa prática, o que resultou na cassação de seu mandato.