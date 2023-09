EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA PRAIA DO MORRO

Pelo presente Edital de Convocação, a Comissão Eleitoral da Associação dos Moradores da Praia do Morro – AMPM – no uso de suas atribuições legais, convoca os moradores associados da AMPM, para participarem do pleito eleitoral para eleição da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da AMPM para o biênio 2023/2026. Para participar da eleição os membros das chapas deverão ser moradores na Praia do Morro e associados à AMPM, além de estarem em dia com a anuidade.

Os formulários para inscrição das chapas estão disponíveis na página do Instagram (ampmoficial2021), da Associação dos Moradores da Praia do Morro, e deverão ser preenchidos por completo, tanto para Diretoria Executiva quanto para o Conselho Fiscal, com um total de 12 membros, e encaminhados para AMPM, via email moradoresampm@gmail.com).

A eleição se realizará no dia 18 de outubro de 2023 no horário de 09 às 16hs, na Rua Muriaé, 17 – Pousada Praia do Morro. O prazo de entrega das chapas será até o dia 16 de outubro de 2023, no endereço citado. Estarão aptos a votar os moradores associados e quites com a anuidade da AMPM, conforme registro em cadastro da AMPM. A comissão eleitoral é composta por um representante da AMPM, e dois moradores da comunidade.

Guarapari/ES, 05 de setembro de 2023

Comissão Eleitoral da Associação dos Moradores da Praia do Morro