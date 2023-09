Durante patrulhamento a pé realizado pelas equipes da Força Tática no morro, em Alvorada, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (08), os militares se depararam com diversos indivíduos armados, que atiraram contra as guarnições, ocorrendo confronto no local. Dois suspeitos foram alvejados e tiveram o óbito confirmado durante o atendimento do Samu.

Até o momento, foram apreendidas uma pistola de calibre 380 com cinco munições, uma submetralhadora calibre 9mm de fabricação não identificada e mais oito munições do mesmo calibre.

Mais informações a qualquer momento.