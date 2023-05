Tradicional na região Sul do Estado, a 27ª edição da Festa da Clube do Cavalo de Alfredo Chaves acontece entre os dias 26 e 28 de maio, no parque de exposições da cidade. A entrada é franca na sexta-feira e no domingo, e o show de Barões da Pisadinha promete agitar o público, no sábado, de acordo com a organização.

A programação do evento traz também rodeio, desfile para eleger rainha e princesa da festa, praça de alimentação e outras sete apresentações musicais com artistas regionais de forró e até moda de viola. Segundo os organizadores, este ano o evento acontece com várias novidades.

“Estamos trabalhando duro para entregar o melhor. A programação está ‘top’, com shows regionais e o de Barões da Pisadinha. O rodeio será reformulado com uma arena maior, novos camarotes e atrações de arena diferenciadas. Para este ano vamos montar uma grande estrutura para agradar e dar muito conforto a todo público presente.”, disse o empresário Jonas Munaldi, organizador da festa.

Ainda segundo Jonas, os ingressos para a apresentação da banda baiana dona do hit “Tadalafila” estão no segundo lote por R$ 60 e podem ser adquiridos pela internet e em pontos de vendas na região Sul do Estado.

Serviço:

O que: 27ª Festa do Clube do Cavalo

Onde: Parque de Exposições de Alfredo Chaves

Quando: 26 a 28 de maio

Entrada: franca na sexta-feira e domingo. No sábado, R$ 60 (segundo lote).

Pontos de vendas

Alfredo Chaves: Loja Ponto Útil

Iconha: Letícia Papelaria

Anchieta: Pitanga Multimarcas

Piúma: Papelaria Juliana

Guarapari: Loja Soft

Venda pela internet: www.brasilticket.com.br

Programação

Sexta-feira (26) – Entrada franca

19h – abertura dos portões

19h30 – Desfile da rainha e princesa

21h – Rodeio

23h – Show com Lauro Bonde

01h – Show com Musical Prateados

04h – Encerramento

Sábado (27)

20h – abertura dos portões

21h – Rodeio

23h – Show com Cristian Sulivan

00h – Show com Barões da Pisadinha

02h – Show com Colibris de Ouro

04h – Encerramento

Domingo (28) – Entrada franca

11h – Show de violeiros

15h – Show com Ni & Guinho

18h – Rodeio

19h – Show com Gargantas de Ouro

23 – Encerramento