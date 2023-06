O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) fechou o mês de maio com diversas ações realizadas com o intuito de sensibilizar os capixabas para as atitudes que garantem mais segurança no trânsito e contribuem para a redução de acidentes.

Com o tema “No trânsito, escolha a vida”, que enfatizou a importância das escolhas individuais para o bem coletivo, o Maio Amarelo 2023 no Espírito Santo foi marcado por projetos com foco na formação de condutores para um trânsito seguro, além de atividades educativas e de fiscalização.

Milhares de pessoas, de crianças até idosos, foram mobilizadas nas mais de 50 ações que foram realizadas pelo Detran|ES em municípios da Grande Vitória e do interior. As ações foram realizadas em parceria com prefeituras, Guarda e Batalhão de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal, Sindicato dos Motociclistas e diversas instituições privadas.

Além disso, no espaço de educação localizado na Serra, centenas de alunos foram contemplados com ensinamentos de forma lúdica. A equipe de educação do Detran|ES também participou de palestras em empresas e hospitais e realizou diversas intervenções em bares, restaurantes e abordagens educativas em vias do Espírito Santo.

Três cursos com foco na segurança dos motociclistas foram realizados neste período. Os Cursos de Mecânica Básica para Mulheres nas modalidades Carro e Moto, que contaram com aulas práticas e teóricas, e o Curso de Pilotagem para Mulheres, que ensinou técnicas de pilotagem segura. As formações foram realizadas com o intuito de levar mais segurança para as vias capixabas, além de dar mais autonomia às mulheres.

As blitze educativas e de fiscalização do projeto “Moto e Vida em Ação” e do programa “Força pela Vida” foram realizadas em todo o Estado, principalmente com foco na Lei Seca, alertando os condutores sobre a importância das escolhas mais seguras no trânsito e com serviços de manutenção de veículo e de cuidados com a saúde.

Nas redes sociais, o órgão se manteve ativo e veiculou campanhas e publicações que visavam educar os motoristas a partir de um conceito: “No trânsito, as escolhas têm consequências”. O Detran|ES ainda manteve a bandeira do Maio Amarelo hasteada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) durante todo o mês, em uma parceria com a instituição, e espalhou a mensagem do movimento em diversos canais de notícias.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destacou a adesão dos parceiros no Estado e chamou para a continuidade do tema da campanha para além do mês de maio. “A equipe de educação do Detran|ES intensificou os esforços para levar as nossas ações para todo o Estado e sensibilizar os capixabas para a importância da responsabilidade de cada um para a segurança de todos no trânsito. Fizemos ações em escolas, empresas, nas ruas e contamos com a parceria dos órgãos de trânsito e de instituições privadas que entendem a necessidade de atitudes que repercutam na redução dos acidentes, das mortes e feridos no trânsito. Nós vamos continuar com nossas ações educativas nesse sentido e esperamos que cada um que tenha sido tocado por essa mensagem possa fazer a diferença para um trânsito seguro para todos nós”, disse.