Uma jovem de 18 anos foi presa na cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, sob a suspeita de estuprar seu próprio filho de dois anos de idade. A polícia ficou ciente da situação após descobrir que a mulher havia gravado os abusos cometidos contra a criança. A denúncia anônima que levou à investigação foi recebida no dia 29 de abril. Ao todo, os policiais da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) tiveram acesso a 16 gravações.

“Desvirtuada”. Após a prisão por estupro de vulnerável, a mulher admitiu que não pensou nas consequências de seus atos e disse que era uma “desvirtuada”. A delegada responsável pelo caso afirmou que embora a mulher tenha se mostrado arrependida, não é possível ser convencido por suas alegações.

A delegada Titular da DPCAI, Silvana Soeiro de Castro, comentou o caso. “As imagens são terríveis. Para mim, que trabalho na DPCA, estou acostumada de certa forma a estar a par desse tipo de imagem, mas as desse caso chocam qualquer pessoa. Ela dava a mamadeira para a criança, que dormia, e nesse momento praticava os atos”, disse a delegada.

Vídeos. A mãe, que também é mãe de um filho mais novo, com menos de um ano de idade, morava na casa com outros membros da família, que alegaram desconhecer a situação. As investigações continuam para apurar o que a mulher fazia com os vídeos gravados.

As crianças estão atualmente sob a guarda dos avós maternos, já que o pai também está preso por crime de tráfico de drogas. A delegada garantiu que o Conselho Tutelar foi acionado no momento da prisão para fornecer assistência às crianças e encaminhá-las para o apoio de psicólogos e profissionais de saúde. O nome da mulher e o bairro onde ela morava não serão divulgados, conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).