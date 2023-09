*Por Maria Leandra Aroeira| O deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB), confirmou sua pré-candidatura à Prefeitura de Vitória nas próximas eleições. Em entrevista ao site ES Brasil, ele falou sobre a candidatura e destacou o projeto estadual do PSB.

“Estou colocando meu nome como pré-candidato à Prefeitura de Vitória. Pretendo sim disputar as eleições no ano que vem. Primeiro que estou atendendo um pedido do partido, o PSB, porque quando a gente faz parte de um projeto político não é só a nossa vontade própria. Desde o fim das eleições do ano passado, quando eu me elegi deputado estadual e reelegemos o nosso governador Renato Casagrande, o partido discute ter uma candidatura própria”, afirmou Hoffmann.

Segundo ele, a decisão surgiu após uma análise do partido. “Após alguns meses de reflexão e de amadurecimento, o partido entendeu que o meu nome é o mais competitivo para liderar este projeto”, explicou o deputado. “Me sinto honrado por ter meu nome cotado e encaro este novo desafio com todo gás e disposição”, afirmou.

Projetos para Vitória. O deputado, que mora na capital, afirma seu compromisso em melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade. “Vamos discutir temas importantes como educação, saúde e mobilidade urbana. Apresentaremos propostas para a sociedade de Vitória, pois entendemos que a cidade pode ir muito melhor do que está indo atualmente”, declarou.

Escolha da cidade. Segundo Hoffmann, a decisão de ser candidato por Vitória aconteceu pelo seu tempo como morador do município. “Me mudei para Vitória aos 18 anos, quando passei para a Universidade Federal do Espírito Santo. Desde então, minha vida é em Vitória”, explicou o deputado.

Durante a entrevista, Hoffmann também falou sobre sua relação com Guarapari: “tenho um carinho enorme por Guarapari, que é minha terra natal. Tenho trabalhado muito como deputado estadual para ajudar o município, que precisa muito”.