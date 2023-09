*Por Maria Leandra Aroeira| Bruna Miranda, atriz, jornalista e ex-aluna do Maxime Centro Educacional, voltou à escola como professora e líder de uma oficina de teatro. O projeto, que nasceu da paixão de Bruna pelo palco e por sua antiga instituição de ensino, está trazendo uma onda de criatividade e entusiasmo para a comunidade escolar.

Ex-aluna. O vínculo de Bruna com o Maxime começou quando ela era apenas uma estudante e conheceu as artes cênicas na escola. “Quando eu tinha 13 anos havia um projeto no Maxime, chamado Arte e Criatividade, e nele nós ensaiamos uma peça e apresentamos em um festival. Na época, ganhamos muitos prêmios de melhor roteiro, melhor peça da noite. Ali tive certeza que eu queria ser atriz. Meu primeiro contato com o teatro foi no Maxime”, contou ela.

Trajetória. Após completar sua formação na Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (FAFI), na renomada Escola de Atores Wolf Maya e na Casa das Artes de Laranjeiras, Bruna está de volta e idealizou o projeto tendo em vista a necessidade do município. “Em Guarapari não tem outras oficinas. Fico muito feliz de poder fomentar a arte no município, que precisa muito disso e é algo que sinto muita falta”, destaca Bruna.

A atriz realiza projetos sociais oferecendo aulas de teatro desde 2018 e destaca a importância e o impacto dessas iniciativas “A vida dos meus alunos foi transformada pelo teatro. São crianças em situação de vulnerabilidade e eu percebi o quanto ajudou na timidez, no controle emocional e na expressão deles”, revelou ela.

1 de 2

Sobre o projeto. A oficina de teatro conta com duas turmas: uma com aulas às terças-feiras para adolescentes de 11 a 17 anos; e outra às quartas-feiras, destinadas para crianças a partir de 6 anos. “As turmas são bem pequenas, pois quero fazer um trabalho personalizado, observando cada aluno”, explica Bruna. O projeto está com matrículas abertas, é aberto para toda a comunidade, não sendo exclusivo para estudantes do Maxime.

Serviço:

Oficina de Teatro – Professora Bruna Miranda

Local: Maxime Centro Educacional

Terça-feira: adolescentes de 11 a 17 anos

Quarta-feira: crianças a partir de 6 anos

Matrículas pelo WhatsApp: (27)99877-0412