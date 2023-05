O Projeto social da Creche Alegria está precisando de você. Atualmente, 300 crianças e adolescentes de Santa Mônica em Guarapari são atendidas pelo projeto com atividades no contraturno escolar.

Falta de recursos. Segundo a diretora da creche onde funciona o projeto, Lourdes Novaes, a preocupação é que o projeto pare de funcionar por falta de recursos. “O recurso para manutenção do projeto social da creche se encerrou no mês de abril. E precisamos de ajuda para que as atividades não parem. Se cada uma pessoa doar um pouco, o quanto puder, nós vamos continuar atendendo essas 300 crianças e adolescentes Eles vêm para o projeto por prazer, e isso é muito gratificante, não podemos parar”, comentou Lourdes Novaes diretora da creche Alegria.

Conheça o projeto GERA. O projeto social Gera – Grêmio Esportivo Recreativo Alegria nasceu dentro da ONG Creche Alegria, para atender crianças do bairro com atividades saudáveis no contraturno escolar e tirá-las das ruas.

No projeto Gera, são desenvolvidas uma série de atividades como: judô, balé, futebol, informática, música com aulas de violão, violino, viola e até violoncelo. Inclusive, alguns alunos já se apresentaram em escolas tocando instrumentos musicais que aprenderam no projeto.

Além disso, há alunos do projeto Gera, que já foram treinar em escolinhas de futebol famosas. Já as aulas de informática, são uma base para os adolescentes ingressarem no mercado de trabalho. Os recursos arrecadados são para custear as atividades do projeto social e os profissionais que prestam serviços.

Ajude o projeto Gera

Para que as atividades do projeto social não parem, foi criada uma campanha on-line e você pode ajudar com uma contribuição financeira. Toda ajuda é bem-vinda. A meta é alcançar R$52.000,00 para custear o projeto por 6 meses, até outubro, quando a creche recebe outro recurso destinado ao Grêmio. Clique no link e faça sua doação você também https://www.vakinha.com.br/vaquinha/comunitario-gera?fbclid=PAAaY9IZVHs8g4Vzz0U_SUwT0aFNzFAGarlHZnNtuy5sTJHfCmvPQLi2IpYR8

Conheça a Creche Alegria

A Creche Alegria é uma entidade sem fins lucrativos que funciona há 12 anos em Santa Mônica, região Norte de Guarapari. Na creche 120 crianças de 2 a 6 anos são atendidas em horário integral com educação, atendimento médico, odontológico, alimentação e recreação.

Para as famílias que têm seus filhos na creche, tudo é oferecido gratuitamente. A creche é mantida com recursos de guerreiros apoiadores da instituição.