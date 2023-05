Faltam apenas 10 dias para a tão aguardada entrega do Hospital Cidade Saúde, em Guarapari. Esse prazo final foi estabelecido pelo prefeito Edson Magalhães durante uma coletiva de imprensa realizada no dia 27 de março, no qual ele afirmou que as obras estariam concluídas até o mês de maio (veja vídeo abaixo). Agora, estamos nos aproximando rapidamente do fim deste mês crucial, e a expectativa da comunidade é enorme.

Confirmação do prazo. Diante dessa contagem regressiva, o portal 27 buscou esclarecimentos junto à Secretaria de Comunicação da prefeitura para confirmar se o prazo estabelecido pelo prefeito será cumprido. No entanto, até o momento do fechamento desta matéria, não obtivemos resposta oficial. Essa falta de posicionamento gera incertezas e alimenta um sentimento de ansiedade entre os cidadãos que aguardam ansiosos pela inauguração do hospital.

Diversas datas. É importante ressaltar que este não é o primeiro prazo estabelecido pelo prefeito para a conclusão das obras do Hospital de Guarapari. Durante todo o processo de construção, foram divulgadas diversas datas estimadas para a finalização do projeto. Nesse sentido, a transparência e o cumprimento rigoroso dos prazos se tornam ainda mais relevantes, não só para a população de Guarapari, mas também para toda a região.

Qualidade dos serviços de saúde. O Hospital Cidade Saúde é uma obra de extrema importância para a comunidade local. Sua entrega trará melhorias significativas na qualidade dos serviços de saúde disponíveis, bem como na capacidade de atendimento e na infraestrutura hospitalar. Além disso, o novo hospital contribuirá para a economia da região, gerando empregos e impulsionando o desenvolvimento.

Transparência é essencial. Neste momento, é fundamental que a prefeitura de Guarapari mantenha um canal aberto de comunicação com a população, fornecendo informações claras e atualizadas sobre o andamento das obras e o cumprimento dos prazos. A transparência é essencial para que a confiança seja estabelecida e para que todos possam se preparar adequadamente para a chegada desse importante marco na saúde da cidade.

Compromisso assumido. A população de Guarapari e região aguarda ansiosamente a entrega do Hospital Cidade Saúde. Os últimos 10 dias que nos separam desse prazo final são cruciais e repletos de expectativas. É hora de reafirmar o compromisso assumido com a comunidade e garantir que todas as medidas necessárias sejam tomadas para que a inauguração do hospital seja realizada dentro do prazo estabelecido. A população merece esse cuidado e respeito, e o sucesso dessa empreitada será uma vitória para todos.

Veja o vídeo onde o prefeito diz que obras do hospital ficam prontas em maio.