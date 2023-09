O Governo do Estado inaugurou, neste sábado (02), as obras de engordamento da orla de Meaípe, em Guarapari. A solenidade acontece dentro do “1º Orla Festival: Cultura, Esporte e Sabores de Meaípe”, evento idealizado para comemorar a entrega da ampliação de 50 metros da faixa de areia da Praia de Meaípe, além da recuperação de parte da rodovia ES-060 e a construção de píeres.

O Festival acontece neste sábado e domingo (03), e conta com competições esportivas, atrações musicais, artesanato e gastronomia local. O evento é uma realização do Governo do Estado, por meio das secretarias do Turismo (Setur), da Cultura (Secult) e de Esportes e Lazer (Sesport), com o apoio da Prefeitura de Guarapari e intensa participação da comunidade de Meaípe, incluindo empreendedores, comerciantes e líderes comunitários. A entrada é gratuita.

A obra de engordamento da orla de Meaípe era uma demanda antiga dos moradores e comerciantes que, há anos, sofriam com os processos erosivos e o avanço do mar sobre a faixa de areia, chegando bem próximo da pista. As intervenções foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e tem 3,3 quilômetros de extensão. O investimento total é de R$ 102 milhões.

“Estamos devolvendo a Praia de Meaípe à população e aos turistas. O comércio está pulsando e estamos realizando uma grande festa. O Espírito Santo tem um potencial turístico enorme e Meaípe sempre foi um dos nossos cartões postais e agora está novamente com essa orla linda que vai atrair cada vez mais turistas. Sempre digo que para receber bem as pessoas, precisamos primeiro tratar bem os moradores. Essa nova orla devolve à essa população um local de lazer, atrativo para o comércio e que já é um grande sucesso”, afirmou o governador.

Foram executadas as obras do engordamento da faixa de areia e a construção de dois enrocamentos de, aproximadamente, 185 metros e 135 metros cada para dentro do mar, sendo um ao norte e outro ao sul da praia. A obra contou ainda com a reabilitação do trecho de mais de 2,1 quilômetros da Rodovia ES-060.

Segundo o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, foi utilizada uma areia compatível com a granulometria nativa das praias, de forma a minimizar os efeitos de inclinação exagerada do perfil. “A obra garante maior longevidade do aterro hidráulico e minimiza os ciclos de manutenção, além de impedir o avanço do processo erosivo para trechos adjacentes. Isso tudo com o intuito de recuperar a atratividade turística e o ativo ambiental da região, o que eleva também a autoestima da população”, afirmou.

O secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles, comentou sobre o retorno do fluxo turístico com o engordamento da orla. “Por anos, a Praia de Meaípe foi muito movimentada, mas, nos últimos verões, por conta da erosão, a orla se perdeu, prejudicando toda cadeia produtiva do turismo e a comunidade local. Por isso, essa entrega é tão histórica, pois vai devolver a qualidade de vida da população e possibilitará o aumento do fluxo turístico, gerando emprego e renda para todo o município”, ressaltou.

Estiveram presentes, a primeira-dama do Estado, Maria Virginia Casagrande; o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães; os deputados estaduais Zé Preto e Tyago Hoffmann; os secretários de Estado, José Carlos Nunes (Esportes e Lazer), Maria Emanuela Alves Pedroso (Governo), Marcelo Calmon (Recursos Humanos) e Benicio Costa (Fazenda); o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Cerqueira; dirigentes de autarquias Alberto Gavini (Aderes) e Munir Abud (Cesan); além de prefeitos e lideranças da região.

Festival

O Orla Festival começa com uma série de disputas esportivas. Serão quatro arenas e um tatame montados nas areias de Meaípe para as competições de vôlei, beach tennis, futevôlei, handebol, boxe, muay thai, entre outros. Nas águas, serão realizadas aulas experimentais de canoa havaiana e campeonato mirim de natação.

No sábado, às 17 horas, o governador Renato Casagrande fez a entrega oficial da obra de engordamento da orla de Meaípe. Em seguida, se apresentam no palco do festival as bandas Casaca, Coral Musicar Brasil, IBEM, Rhaymison Braga, e banda Anfrisio. Já no domingo (03), as atrações terão início às 15 horas, com a banda Big River, o Ballet Infantil Orquestra Música e o Corpo Musical da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

Durante os dois dias do festival, os restaurantes da região de Meaípe estarão com pratos especiais para os visitantes. Ao todo, 17 restaurantes locais se reúnem à beira-mar. São eles: Barraca da Praia, Barraca do Marcelo, Birutas, Bolinho da Tia Nilza, Bolinho da Zelma, Bolinho da Zezé, Bolinho de Aipim Meaípe, Boqueirão, Cantinho da Praia, Cozinha do Mar, Caranguelua, Curuca, Gaeta, Muvuca, Quintal de Casa, Saborear e Sabores da Carne.

Para adoçar a experiência, Cocada da Cristina Morena, Cocada da Glória, Cocada da Lela e Dona Odete Doces Finos também estão garantidos no festival.

O artesanato também ganha espaço no Orla Festival, com stands montados para que artistas locais possam expor suas obras. Entre as artes apresentadas, será possível prestigiar obras feitas com cerâmica, arte em madeira, as Rendeiras de Bilros e Panela de Barro.

Na área dos estandes e nas oficinas, estão disponíveis oito opções: Artesanato em linha e tecido, com Patrícia, Ilza e Mariartes bordados; Taboa, com Artesanato Mãe Bá; Chopp artesanal, com a cervejaria Poseidon; Rede de pesca, com Jonair; Rendeiras de Bilros de Meaípe e Barra do Jucu; Arte em madeira, com Eagles Woods Artes Brazil e Santo Ofício; Pintura em quadro, com Wally e Camaleão; Panela de barro, com família Artesanato Pixilô; Cerâmica, com Bi Atelier; Escultura, com Isabela Vidal; e acervo de Beatriz Bueno.