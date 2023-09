*Por Maria Leandra Aroeira| Em meio à passagem de uma frente fria pelo oceano, que trouxe chuvas ao Estado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades, válido para todo o Espírito Santo. O alerta é válido até as 10h de sábado (16).

De acordo com o Inmet, a previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a até 50 mm/dia, acompanhadas por ventos intensos de 40 a 60 km/h e com possibilidade de queda de granizo. Apesar do alerta, o instituto classifica como baixo o risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Nas áreas do extremo norte e sul do Espírito Santo, o sol deve predominar entre nuvens, sem previsão de chuva. No domingo (17), a expectativa é de tempo aberto em todo o Estado, com o aumento das temperaturas.

Temporal em Colatina. Nesta sexta-feira (15), um forte temporal assolou a cidade de Colatina, no Noroeste do Estado do Espírito Santo, deixando um rastro de destruição em seu caminho. Segundo informações da Defesa Civil municipal, casas foram destelhadas e árvores caíram com a força dos ventos, resultando em diversos problemas nas redes de telefone e internet da região. O órgão informou que a cidade registrou em um intervalo de apenas 15 minutos, o acumulado de 15 mm de chuvas, junto a fortes ventos, e ao todo, sete imóveis precisaram ser interditados.

Proteção. A Defesa Civil orienta a população a tomar precauções, como não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas, evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e desligar aparelhos eletrônicos da tomada. Em caso de necessidade, os moradores podem obter informações adicionais junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).