A partir do mês de setembro, o Clube Atlético Guarapariense vai oferecer oficinas gratuitas de dança, circo e música. A iniciativa é parte do projeto Xapuri, que visa educar pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio da arte, da cultura e do turismo. Ao todo, são 80 vagas disponíveis para jovens e crianças a partir dos 11 anos de idade. As aulas irão acontecer nos períodos matutino e vespertino, na sede da associação Bom de Bola, no bairro Perocão.

O Clube Atlético Guarapariense surgiu no ano de 2017, como uma escolinha de futebol. Hoje, além das categorias de base, o clube conta com um time feminino que tem feito o município se destacar no cenário do esporte em âmbito estadual. Mas o que o futebol tem a ver com cultura? O futebol é uma manifestação cultural que corre nas veias do povo brasileiro e o clube decidiu olhar para a cultura e identidade de forma mais ampla. Foi assim que surgiu o Xapuri, um projeto que abrange arte, educação, meio ambiente, turismo e empreendedorismo.

Segundo o presidente da associação, Rodrigo Mageste de Miranda, o principal objetivo da ação é potencializar a região norte do município. “Nossos diretores têm uma veia artística, então decidimos elaborar o projeto Xapuri com o objetivo de ressaltar as raízes culturais da região norte de Guarapari e potencializar essas atividades, com aulas de arte circense, música e dança”, explicou.

Confira abaixo os horários das oficinas:

Circo

Segunda-feira e quarta-feira

Matutino: 9h00 às 10h15

Vespertino: 14h00 às 15h15

Dança

Segunda-feira e quarta-feira

Matutino: 8h30 às 9h30 / 9h40 às 10h40

Vespertino: 13h30 às 14h30 / 14h40 às 15h40

Música

Terça-feira e quinta-feira

Matutino: 9h00 às 10h00

Vespertino: 14h00 às 15h00

Interessados devem entrar em contato por meio do número (27) 99977-6827, para realizar o pré-cadastro. As inscrições definitivas serão feitas apenas presencialmente. O projeto terá duração de nove meses e, ao fim desse período, os alunos das oficinas irão demonstrar as habilidades desenvolvidas no projeto, em um espetáculo aberto ao público.

Além das oficinas já citadas, o projeto também promoverá ações de sensibilização e educação ambiental, além de capacitações para empreendedores locais e comerciantes em geral, a fim de fomentar o turismo e o empreendedorismo no município. Mais detalhes sobre essas ações serão divulgados em breve.

O Xapuri é um projeto realizado com recursos do Governo do Estado do Espírito Santo viabilizados pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria de Estado da Cultura, e conta com o patrocínio das empresas ES Gás – Grupo Energisa e Extrabom Supermercados.

Serviço:

Endereço: Associação Bom de Bola. Rua Manoel Alvarenga,1995, Perocão, Guarapari – ES.

Horário de funcionamento: 9h00 às 11h e 13h30 às 17h

Instagram: https://www.instagram.com/xapuri_es

Facebook: https://www.facebook.com/people/Projeto-Xapuri/

Mais informações: (27) 99977 6827

Assessoria de Comunicação do Projeto Xapuri