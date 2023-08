Uma ocorrência que deixou até os policiais mais experientes chocados ocorreu na madrugada deste domingo (27) em Guarapari. De acordo com relatos apurados pela reportagem do portal 27, um homem de 29 anos, que mora no mesmo quintal de um casal de 45 e 29 anos, passaram o dia bebendo juntos.

Remédio. Em certo momento, a mãe do homem de 29 anos viu o filho esmagando comprimidos de clonazepam e colocando na bebida do casal. Logo em seguida, o casal ficou desacordado. Nesse momento, a mãe do suspeito ligou para a polícia.

Ao chegar no local, os militares se depararam com uma cena insólita. O acusado estava em cima da mulher, tentando cometer o estupro, e uma criança de poucos meses, filha do casal, procurava o seio da mãe para se amamentar.

Foi dada ordem de prisão ao homem imediatamente e duas ambulâncias do SAMU foram acionadas para atender o casal, que ainda se encontrava desacordado. Em sua defesa, o acusado jurou que estava tentando ajudar a mulher, mas a explicação não convenceu os militares, que o conduziram para a delegacia.

As crianças que estavam na casa foram levadas pelo conselho tutelar e, em seguida, entregues a familiares.

*Por João Thomazelli