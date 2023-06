O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, na manhã desta terça-feira (13), o início das obras de construção da nova sede da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Virgínio Pereira, no município da Serra. Serão investidos R$ 16,2 milhões no empreendimento que vai atender à comunidade escolar da região de Nova Almeida. Além de um novo bloco escolar e o administrativo, a unidade terá quadra esportiva, paisagismo e uma usina fotovoltaica para geração de energia.

Durante a solenidade de assinatura da Ordem de Serviço, Casagrande falou sobre a importância dos investimentos no município. “Nosso governo está realizando diversas obras na Serra. Aqui em Nova Almeida, estamos reabilitando a Rodovia ES-010, que vai até a Barra do Sahy, em Aracruz. Temos obras que serão inauguradas em breve, como o Complexo Viário de Carapina agora em julho. Quero reafirmar meu compromisso com a Prefeitura e com a população serrana”, pontuou.

Em relação às obras da Escola Virgínio Pereira, o governador lembrou que a licitação foi alvo de uma disputa judicial, o que afetou o andamento dos trabalhos: “Se não fosse esse imbróglio, a obra já poderia estar pronta. Mas seguimos investindo forte na educação em parceria com os municípios. Estamos recuperando escolas, formando professores, equipando essas unidades e auxiliando nossas cidades para oferta do ensino em Tempo Integral. O Espírito Santo tem capacidade para ser cada vez mais uma referência em políticas públicas, principalmente na educação, graças a esse trabalho desenvolvido.”

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que o Estado conta com 133 obras em planejamento, com investimentos da ordem de R$ 1 bilhão. “É um recurso muito significativo sendo investido na educação e que, para além da escola, vai gerar empregos para muitas pessoas. Daqui a dois anos teremos nesse terreno uma escola totalmente nova, moderna e mais adequada para atender às famílias, professores e, sobretudo, nossos estudantes”, disse.

A construção da EEEF Virgínio Pereira contará com o bloco escolar e o administrativo; quadra esportiva; castelo d’água; guarita; urbanização externa e prolongamento de rua de acesso; execução de parte civil, incluindo estrutura, arquitetura, incêndio, hidrossanitário, urbanismo e paisagismo, parte elétrica, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), cabeamento estruturado e usina fotovoltaica.

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, enfatizou a parceria com o Governo do Estado. “Quero fazer um agradecimento muito especial ao governador pela atenção com nosso município. Às vezes esquecemos das nossas conquistas. Nosso balneário necessitava de infraestrutura, mas em parceria com o Governo do Estado temos obras em todos os lugares. Nova Almeida tem nove unidades de ensino público estadual e municipal. Agora, estamos dando Ordem de Serviço para essa importante escola. Outro investimento importante para a região é o Contorno de Jacaraípe, potencializando a vocação de Nova Almeida para o turismo”, comentou.

Também estiveram presentes o deputado estadual, Alexandre Xambinho; o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas; o diretor geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), Givaldo Vieira; o diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), Marcos Bruno; além de vereadores e lideranças locais.