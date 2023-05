O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na tarde desta quarta-feira (17), no município de Pancas, na microrregião Central Serrana. Foram assinadas ordens de serviço para o início de obras de pavimentação de ruas e implantação de calçada cidadã no Centro, construção de unidade básica de saúde (UBS) e de uma praça, além da revitalização do Campo Bom de Bola do bairro Nilton Sá. Ao todo, são mais de R$ 7 milhões em novos investimentos do Governo do Estado.

Durante a agenda, Casagrande visitou a usina de lixo do município, que é a primeira usina termomagnética para tratamento de resíduos sólidos do Estado. “É uma alegria enorme estar aqui em Pancas. Viemos conhecer de perto essa moderna usina que utiliza uma tecnologia inovadora e sustentável no tratamento de lixo. Além disso, estamos trazendo diversos investimentos para o município, como forma de reiterar o nosso compromisso com a população panquense”, disse.

Também no município, o governador falou sobre as obras de reabilitação da Rodovia ES-341 no trecho entre Pancas e o distrito de Ângelo Frechiani, em Colatina. “Em meu primeiro governo, contratei esse trecho da rodovia e quando sai paralisaram a obras. Voltamos ao governo, contratamos novamente a obra e infelizmente a empresa que venceu a licitação deixou a obra por não conseguir terminá-la. Mas o Estado tem dinheiro em caixa e já pedi prioridade ao DER-ES [Departamento de Edificações e de Rodovias] para refazer a licitação e dar sequência a esse importante obra”, afirmou.

Na solenidade oficial, Casagrande autorizou o início das obras de capeamento asfáltico sobre piso de calçamento em blocos sextavados e a execução de calçada cidadã em trechos de diversas ruas no município. Com investimento de R$ 2,2 milhões, as intervenções devem beneficiar aproximadamente 22 mil habitantes. O prefeito de Pancas, Dr. Sidiclei, também participou das assinaturas.

“Esta obra significa a melhoria das condições de vida da população de Pancas. É a promoção da mobilidade, do conforto e da saúde das pessoas que deixarão de conviver com poeira e lama, passando a contar com o calçamento na porta de suas casas”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Também foi anunciada a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Córrego Carapina. O município já recebeu, até o momento, cerca de R$240 mil para a primeira parcela do projeto. Mais de R$4,3 milhões serão investidos pelo Governo do Estado para a construção desta e da unidade de Laginha, que se encontra em fase de elaboração de edital para licitação.

Ambas unidades fazem parte do Componente de Infraestrutura da rede de Atenção Primária do Plano Decenal APS+10, que visa destinar recursos, neste primeiro ciclo, para a construção de UBS, fomentando a ampliação da rede física e a expansão da cobertura da APS, por meio da implantação de novas Equipes de Saúde da Família nos municípios capixabas, assim como a melhoria do desempenho das ações dessas equipes com a expansão da resolutividade e qualidade dos serviços ofertados.

“Pancas é um dos 52 municípios capixabas que solicitou habilitação junto à Secretaria da Saúde (Sesa) para receber esses recursos do Estado para o custeio integral do projeto de expansão da Atenção Primária. O anúncio de hoje é mais um passo importante nos processos e estratégias que o Governo vem realizando para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Além disso, os moradores do bairro Nelson José Grobério vão contar em breve com uma nova praça, dotada de quiosque e de toda a infraestrutura para receber turistas e visitantes que frequentarem a tirolesa que também será construída em Pancas, com recursos do Fundo Cidades – gerido pela Secretaria de Estado do Governo (SEG). Foi autorizado o repasse de R$ 501 mil ao Município para a construção da praça.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, destaca a importância do investimento. “Nosso Governo, em parceria com a gestão municipal, vai garantir um belo espaço de lazer para as famílias de Pancas e, paralelamente, fomentar o turismo naquela bela região, atraindo, principalmente, adeptos da prática de esportes radicais, além de promover o desenvolvimento econômico”, pontuou.

A construção da tirolesa, apontada pela municipalidade como a maior do País, associada às obras de infraestrutura das vias de acesso, representa um investimento total de aproximadamente R$ 2,3 milhões.

Na área de esportes e lazer, o governador autorizou o início das obras de revitalização do campo Bom de Bola do bairro Nilton Sá. Um investimento de R$ 329 mil, que será realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). O equipamento receberá um novo gramado, padrão Fifa, de qualidade similar ao usado pelos grandes clubes e nos principais centros de treinamentos do País.

As revitalizações são importantes para colocar novamente em uso alguns campos que já não estão sendo utilizados por conta de seus estados de conservação. Além de atender à comunidade, de forma geral, esses novos equipamentos também poderão ser utilizados pelas prefeituras para a realização de projetos esportivos com crianças e adolescentes.