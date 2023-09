Danilo Cavalcante, brasileiro condenado à prisão perpétua por assassinato, foi capturado na quarta-feira (13) em South Coventry, no condado de Chester, na Pensilvânia. A prisão ocorreu no 14º dia de buscas que envolveram uma megaoperação com 500 policiais, participação do FBI e mobilização de prefeituras e governos regionais.

Cavalcante, que matou a facadas a ex-namorada Débora Evangelista Brandão, em 2021, conseguiu escapar da prisão no dia 31 de agosto, escalando as paredes. Durante a fuga, ele caminhou por 38 quilômetros, roubou uma van e um rifle e trocou tiros com um morador.

O morador viu Cavalcante roubando um rifle na porta da garagem de sua casa e trocou tiros com ele. O brasileiro não foi atingido e conseguiu fugir para uma floresta.

A polícia montou um cerco na região e capturou Cavalcante no final da tarde desta quarta-feira. O brasileiro foi levado para a prisão de Chester County, onde será mantido em isolamento.

A prisão de Cavalcante foi comemorada pela polícia e pela comunidade local. “A captura de Cavalcante dá fim ao pesadelo das duas últimas semanas”, declarou a polícia do condado de Chester, em comunicado.

As buscas por Cavalcante envolveram helicópteros, cães farejadores e até drones. A polícia também contou com a ajuda da população, que foi orientada a denunciar qualquer informação sobre o paradeiro do foragido.

A captura de Cavalcante é um importante passo na luta contra a criminalidade. O brasileiro era considerado um foragido perigoso e sua prisão representa a segurança da comunidade.