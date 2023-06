A equipe da 2ª Companhia do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo (CBMES) de Anchieta resgatou um parapentista de 52 anos, que caiu na mata logo após saltar da Rampa de Cachoeira Alta, em Alfredo Chaves, nesta segunda-feira (05). O homem estava lúcido e orientado, apresentando algumas escoriações.

O parapentista estava com um grupo de amigos e realizou o salto sozinho. Entretanto, o equipamento apresentou problemas e ele acabou caindo em uma região de mata, ficando preso à copa de uma árvore de, aproximadamente, 5 metros de altura. A própria vítima ligou para o 193 solicitando socorro, pois de onde estava não conseguia contato com os amigos.

Uma equipe de seis bombeiros foi encaminhada para o local. Antes mesmo de iniciarem a busca, os militares foram informados pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) que o parapentista tinha feito um novo contato, informando que ele havia conseguido sair da árvore, mas, ao caminhar pela mata, se deparou com um precipício e não conseguia encontrar o caminho para sair do local.

Os bombeiros deram início à subida e conseguiram ouvir a voz da vítima, que estava em uma região de mata fechada. Os militares abriram caminho usando facões, alcançando o parapentista, que estava lúcido e apresentava escoriações. A equipe conduziu a vítima até o pé do morro, deixando-a em local seguro.