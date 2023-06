Na noite de terça-feira (20), o indivíduo de 21 anos responsável pelo assassinato de dois estudantes no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, localizado em Cambé, norte do estado, foi encontrado sem vida na Casa de Custódia de Londrina, conforme informado pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp).

Até o momento a causa da morte não havia sido divulgada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Londrina (IML). De acordo com a Sesp, o detento compartilhava a cela com outro suspeito de 21 anos, que está sendo investigado por sua possível participação no ocorrido.

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias que levaram à morte. O indivíduo adentrou a escola em Cambé na segunda-feira (19) e, durante a ação, tirou a vida de Karoline Verri Alves, uma aluna de 17 anos, que foi fatalmente atingida por um disparo na cabeça. Luan Augusto, outro estudante de 16 anos, foi baleado na cabeça e faleceu posteriormente no hospital.

O criminoso encontrava-se detido desde segunda-feira (19) em Londrina. Segundo a Secretaria de Segurança, ele sofria de esquizofrenia e estava em tratamento para essa condição. Karoline e Luan eram namorados há cerca de um ano e frequentavam a mesma igreja, onde estavam envolvidos em atividades religiosas.

O pai de Luan afirmou que o sonho de seu filho era se tornar um perito criminal. A família relatou que até mesmo tentou matriculá-lo em um curso nessa área.