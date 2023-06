A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), em ação conjunta com a Secretaria da Justiça (Sejus) e a Delegacia Territorial de Cipó (PCBA), prendeu, na tarde dessa quarta-feira (31), um homem de 56 anos, no Centro de São Mateus. Ele foi indiciado pelo assassinato do adolescente Gabriel do Carmo Santos, de 16 anos, no feriado de 07 de setembro do ano passado, durante uma festa que acontecia na Praça da Bandeira, centro da cidade de Cipó, na Bahia.

A ação foi realizada após a delegada Gabriella Zaché, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, receber informações de que o homem estaria no Centro de São Mateus trabalhando como ambulante e que ele tinha um mandado de prisão preventiva pela prática de homicídio qualificado.

Diante da informação, policiais civis da Delegacia Especializada Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus, com apoio agentes de inteligência da da Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip), da Secretaria da Justiça (Sejus), seguiram até o Centro de São Mateus e confirmaram a informação repassada pela delegada.

Ele foi abordado pela equipe policial e lhe foi dada ciência do mandado de prisão em seu desfavor. Nada de ilícito foi encontrado e ele foi conduzido até o plantão da 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde permanece à disposição da Justiça baiana. A necessidade de recambiamento de presos é uma decisão judicial.

O crime: Segundo informações repassadas pela Polícia Civil da Bahia (PCBA), no dia 07 de setembro do ano passado, por volta das 23h30, o adolescente Gabriel do Carmo Santos, de 16 anos, foi assassinado quando se encontrava na festa que acontecia na Praça da Bandeira, centro da cidade de Cipó, na Bahia.

Na ocasião, o adolescente foi alvejado por um disparo de arma de fogo, que o atingiu na cabeça. O rapaz seria namorado da ex-companheira do suspeito detido nessa quarta-feira.