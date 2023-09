Em uma assembleia realizada na manhã de sábado, 23, um dos clubes mais tradicionais de Guarapari, o Siribeira Clube, viu sua história tomar um novo rumo. Com uma votação esmagadora, os associados aprovaram por ampla maioria a dissolução e a venda do patrimônio do clube.

A decisão foi tomada com a proposta do empresário capixaba Maely Coelho, que é conhecido por seus investimentos em diversas áreas, incluindo o plano de saúde MedSênior. Coelho fez uma oferta no valor de R$ 25 milhões pela área do clube.

Dos cerca de 100 associados presentes, apenas um votou contra a venda, demonstrando um apoio esmagador à proposta de Coelho. Com essa aprovação unânime, o Siribeira Clube encerra uma trajetória que durou décadas como um dos locais de lazer e entretenimento mais queridos da cidade.

A informação é que Maely Coelho tem entre seus planos após a aquisição, de utilizar o espaço para empreendimentos voltados ao setor de saúde. A venda do Siribeira Clube marca o fim de uma era para muitos moradores de Guarapari, que têm memórias preciosas ligadas a esse local de lazer. O clube era conhecido principalmente por seus eventos sociais que atraíam famílias e amigos ao longo dos anos.