Na noite desta segunda-feira (29), uma equipe de policiais foi encaminhada ao bairro Itapebussu, em Guarapari, para investigar denúncias de atividades ilícitas. No local indicado, os militares avistaram uma bicicleta dentro da garagem de uma residência, cujas características eram compatíveis com as de uma bicicleta furtada no bairro Muquiçaba, na mesma manhã.

Após entrar em contato com a proprietária do imóvel, ela informou que a bicicleta pertencia ao seu inquilino, indicando a quitinete onde ele residia. Os policiais então se dirigiram ao local e entraram em contato com o menor, que afirmou ter pego a bicicleta na “Pista”, mas não sabia informar o proprietário.

Menores. Durante a busca na residência habitada apenas por dois menores, as autoridades encontraram 28 pedras de crack, R$ 90,00 em espécie, cinco celulares e uma réplica de pistola. A proprietária reconheceu a bicicleta furtada como sendo sua.

Ladrões presos. Já na madrugada de segunda para terça-feira (30), durante um patrulhamento, policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita na região do Centro. Um deles tentou fugir, mas o outro foi abordado e, durante revista pessoal, foi encontrado uma faca em sua cintura. Esse indivíduo foi reconhecido pelas imagens de um furto ocorrido em uma Loja no Centro na madrugada do dia 27 e confessou sua participação.

O suspeito estava portando vários cordões prateados e dourados, uma mochila contendo várias peças de roupas, uma caixa de som, relógios e um fone de ouvido. Ele admitiu ter furtado esses itens em várias residências, e ainda informou que o chinelo que estava usando havia sido furtado na Loja de Calçados no dia 25.

Todos os objetos furtados foram recuperados e tanto o suspeito quanto os menores foram apreendidos. Eles foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari para os procedimentos legais cabíveis.