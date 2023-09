*Por Maria Leandra Aroeira| Alunos da Escola Estadual Lyra Ribeiro Santos, em Guarapari, criaram uma mochila equipada com sensores de obstáculos, uma inovação que promete ser de grande auxílio para pessoas com deficiência visual. A iniciativa foi apresentada na reunião da Comissão de Saúde realizada na última terça-feira (19), que foi presidida pelo deputado estadual Dr. Bruno Resende (União Brasil), contando com a presença dos deputados Pablo Muribeca (Patriota) e Zé Preto (PL), responsável pela agenda.

Tecnologia assistiva. A mochila desenvolvida pelos estudantes representa uma tecnologia assistiva com a missão principal de apoiar indivíduos com deficiência visual em suas atividades cotidianas.

Segundo Rodrigo Corrêa Piassarollo, aluno do 1° ano do ensino médio, a mochila utiliza um sensor para identificar obstáculos e alertar o usuário por meio de um alarme sonoro. Ele ressaltou que um dos benefícios do dispositivo é sua capacidade de detectar obstáculos em alturas superiores à bengala tradicionalmente utilizada por pessoas com deficiência visual, proporcionando mais segurança.

Baixo custo. Rayssa Inês Lima Freire, estudante do 3° ano do ensino médio, detalhou o processo de criação da mochila, começando com materiais reciclados e avançando para componentes mais avançados. Eles também submeteram o produto ao teste de usuários no Instituto Braille, onde foi aprovado. Além disso, a mochila se destaca por sua acessibilidade financeira, custando aproximadamente R$115.

A mochila foi exibida na Feira Internacional Expo Nacional Milset Brasil e conquistou o quarto lugar na categoria de Ciências Sociais e Aplicadas, abrindo portas para competições nacionais e internacionais para os estudantes.

Acessibilidade. O professor de Biologia responsável pelo projeto, Frederico André Gonçalves Freital, enfatizou que o objetivo era criar uma tecnologia acessível para pessoas que necessitam e que o foco não era o lucro, mas sim a disponibilização para aqueles que precisam. Ele também mencionou a importância do Estatuto da Pessoa com Deficiência e a necessidade do poder público garantir suporte inclusivo, com prioridade para tecnologias desenvolvidas nacionalmente.

O colegiado de Saúde homenageou o professor e os alunos pelo trabalho e se comprometeu a levar a ideia ao governo do Estado. O deputado Dr. Bruno Resende elogiou a iniciativa, destacando a necessidade de valorizar tais projetos e incentivar os estudantes. O deputado Zé Preto também demonstrou apoio ao projeto e se comprometeu a apresentá-lo ao Executivo, destacando a relação custo-benefício do dispositivo em comparação com equipamentos mais caros para pessoas com deficiência.