A matéria publicada ontem (23) pelo portal 27, mostrando que uma pesquisa global revela o destaque de Guarapari entre os destinos capixabas mais procurados por hóspedes brasileiros da plataforma digital Airbnb, deixou o prefeito da cidade, Edson Magalhães, animado.

Turismo de montanhas. Edson disse que a cidade tem feito investimentos no turismo. “O município está no rumo certo. Além de excelentes praias, estamos investindo em infraestrutura em todas as regiões da cidade. Com reformas de orlas, praças e construções de diversos equipamentos turísticos. Incluindo o desenvolvimento do turismo de montanhas, potencializando o agronegócio e fazendo com que os turistas também conheçam a região rural do município que é muito promissora”, informou o prefeito por meio do site da prefeitura.

Guarapari entre os dez destinos. A pesquisa do Airbnb mostrou que Guarapari ficou entre os dez destinos capixabas que mais tiveram noites reservadas por hóspedes brasileiros. Além de Guarapari, outros destinos capixabas também se destacaram na pesquisa, como Vila Velha, Vitória, Domingos Martins, Serra, Anchieta, Santa Teresa, Marechal Floriano, Piúma e São Mateus.

O prefeito ressaltou o turismo na região do interior. “Hoje a maioria das estradas são asfaltadas, a região conta diversos restaurantes, pousadas, belas cachoeiras e este trajeto é muito curto, em poucos minutos se chega ao destino. Estamos com obras em Buenos Aires, onde vários projetos estão nos planos para fomentar o turismo no local. Queremos oferecer mais que praias para os nossos turistas. Queremos oferecer qualidade, conforto e mais opções de lazer, para que eles retornem”, destacou o prefeito.