Policiais rodoviários federais, durante fiscalização de trânsito e combate à criminalidade, retiraram idoso desorientado que caminhava no meio dos veículos em trecho movimentado da rodovia.

Enquanto fiscalizavam na altura do Km 297 da BR-101, município de Viana/ES, na noite de sexta-feira, 15, os PRF’s se depararam com um homem que caminhava no centro da pista de rolamento com risco iminente de acidente. Imediatamente, a equipe abordou o indivíduo que aparentava estar completamente desorientado, não sabendo informar seu nome, destino, endereço, nem mesmo algum contato de alguma pessoa conhecida.

Ao vistoriar seus pertences, os agentes localizaram uma folha de papel com informações do abordado, como o nome completo e a idade, um idoso de 79 anos. Após consulta aos sistemas disponíveis, descobriu-se que havia um boletim de desaparecimento de pessoa, documento esse comunicado pela sobrinha do desaparecido em 10/09/2023. De posse dessas informações, os federais fizeram contato telefônico com a familiar, que compareceu prontamente a Unidade Operacional PRF de Viana/ES para acolher o idoso e levá-lo de volta para sua residência.

Com o intuito de se aumentar as chances de se reencontrar alguém desaparecido, a orientação é para comunicar o desaparecimento de alguém da forma mais breve possível, não é preciso esperar 24 horas. Deve-se procurar a delegacia de polícia mais próxima e registrar um boletim de ocorrência assim que a ausência incomum da pessoa for percebida. Se a pessoa costuma chegar em um determinado horário e não apareceu e nem avisou sobre atraso, o boletim de ocorrência já pode ser registrado.