Na madrugada desta sexta-feira (16), ocorreu um grave acidente na BR 101, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, envolvendo um ônibus de viagem e um caminhão. O acidente resultou na morte do motorista do ônibus e deixou pelo menos 14 pessoas feridas, sendo 13 passageiros e o condutor do caminhão.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus de viagem, que partiu da Bahia, colidiu frontalmente com o caminhão. Algumas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. Infelizmente, o motorista do ônibus faleceu no local do acidente, enquanto o condutor do caminhão sofreu ferimentos graves. Ambos ficaram presos nas ferragens dos veículos, conforme relatado pelo Corpo de Bombeiros.

O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim informou que oito vítimas do acidente deram entrada no pronto-socorro da instituição e estão recebendo atendimento médico neste dia. Entre elas, duas pessoas estão em estado grave, incluindo o motorista do caminhão, enquanto as outras seis apresentam quadro de saúde estável.

Conforme relatado pela PRF, o ônibus de viagem havia partido de Ilhéus, na Bahia, com destino ao Rio de Janeiro. Além dos feridos, havia outros 11 passageiros a bordo do ônibus, que felizmente saíram ilesos. Eles receberam assistência e seguiram viagem em outro veículo.

O acidente ocorreu próximo a uma praça de pedágio e resultou no fechamento completo da pista entre 1h51 e 4h40 da madrugada desta sexta-feira, conforme informado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após esse período, o trânsito foi retomado em sistema de pare-siga.