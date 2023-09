*Por Maria Leandra Aroeira| A 9ª edição do Moto Rock está marcada para ser realizada na Praia do Morro, em Guarapari, entre os dias 22 e 24 de setembro. Segundo a Associação dos Motociclistas de Guarapari (AMG), está prevista a participação de 75 mil visitantes nos três dias de celebração do evento, considerado a maior reunião de motociclistas do Espírito Santo.

Aproximadamente mil motoclubes são esperados no encontro, com a presença de grupos vindos de todo território nacional e do exterior, como Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, informou o presidente da AMG.

Programação

Com início na sexta-feira (22) às 18h, o festival receberá shows das bandas T3, Merak, Os Caravelhos, Edu Gomes, entre outras atrações. No sábado, a programação inclui mais shows e a Missa dos Motociclistas, celebrada às 16h na Paróquia Sagrada Família.

O Moto Rock contará também com stands e barracas de expositores, além do sorteio de uma Ação entre amigos com prêmios em dinheiro. O encerramento do evento acontece às 18h de domingo (24).

Serviço

Data: sexta-feira (22), sábado (23) e domingo (24)

Horário: sexta-feira e sábado – 18h às 02h; Domingo – 10h às 18h

Local: Avenida Celso Bastos Couto, 1093. Praia do Morro, ao lado da Igreja Católica Sagrada Família.