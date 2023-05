Na semana do aniversário de 488 anos de Vila Velha, o Sine está ofertando 968 vagas de emprego no mercado formal de trabalho do município. Os interessados devem ficar atentos para aproveitar as oportunidades: são 968 vagas disponíveis. As oportunidades incluem funções em diversas áreas de atuação profissional, em vários setores produtivos. Para garantir encaminhamento, o trabalhador pode comparecer ao Sine, que funciona na Vila do Empreendedor – no Subsolo “A” do Boulevard Shopping –, de segunda a sexta-feira, no período de 8 às 17h, para se cadastrar.

O maior número de vagas em aberto se destina às seguintes funções: Ajudante de Obras, Armador de Ferragens (Construção Civil), Bombeiro Hidráulico, Carpinteiro, Eletricista, Eletricista Auxiliar e Pedreiro. Para cada uma dessas profissões existem hoje, em Vila Velha, 100 vagas disponíveis no mercado. Ou seja, há 700 vagas de trabalho com carteira assinada ainda abertas, para contratação de profissionais habilitados.

Também há vagas para trabalhadores que exercem outras funções, como: analista de marketing, açougueiro, apontador de obras, armador de ferragens (construção civil), atendente de lojas, atendente de padaria, de lojas, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de mecânico, de saúde bucal, camareira de hotel, churrasqueiro, cozinheiro, coordenador de contabilidade, cuidador de idosos, embalador, empacotador, operador de caixa, professor de vendas, promotor de vendas, recepcionista, recreador, repositor de supermercados, técnico em manutenção eletrônica, técnico em segurança do trabalho, vendedor, entre outras.