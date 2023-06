Falta um pouco mais de dez dias para que um dos locais mais icônicos de Vitória, a Praça do Papa, na Enseada do Suá, recebe a 95ª edição da tradicional Festa de São Pedro. A expectativa é de que mais de 25 mil pessoas estejam nos três dias de evento, que vai acontecer nos dias 30 de junho e 1 e 2 de julho, sexta, sábado e domingo. Entre as atrações aguardadas, estão confirmados os shows de Raça Negra, na sexta, dia 30, e Falamansa, no sábado, dia 01.

O evento faz parte do calendário cultural municipal e estadual e é uma das festas mais tradicionais do Espírito Santo, tendo sido uma festividade criada pela Colônia de Pescadores da Praia do Suá. Neste ano, reunirá música, culinária e religiosidade durante os três dias. Na estrutura do evento estão previstas 60 barracas de comidas e bebidas, palco completo com iluminação, cidade cenográfica e banheiros químicos.

Por trás das comemorações, uma tradição de quase um século no Estado. Os primeiros dias de festa serão marcados por muita festa, já o terceiro dia da 95ª Festa de São Pedro será dedicado à religiosidade. Às 10 horas, a tradicional procissão marítima sairá da Praça do Papa em direção à Ilha do Príncipe. Está prevista a participação de mais de 100 embarcações.

Programação – 95ª Festa de São Pedro

> Sexta, dia 30, a partir das 19h

Shows com Emerson Xumbrega e Raça Negra.

> Sábado, dia 01, a partir das 19h

Banda da Guarda Municipal

Shows com Evandro e Raniery e Falamansa.

> Domingo, dia 02, a partir das 19h

Shows com Alison e Herlon, Desafio do Banjo e Carol e Priscila