*Por Maria Leandra Aroeira| A Feira da Bondade, que acontece em Cachoeiro de Itapemirim, chega este ano na sua 38ª edição. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), ocorrerá entre os dias 15 e 17 de setembro no pavilhão do Parque de Exposição do município.

O objetivo da Feira da Bondade é apoiar as entidades filantrópicas envolvidas na arrecadação de recursos para manter seus trabalhos sociais, através da venda de alimentos e bebidas. Esta edição, que tem como tema “O bem não pode esperar”, terá a participação de 33 organizações. Neste ano, 19 instituições serão diretamente beneficiadas, incluindo hospitais, lares para idosos, centros de acolhimento, entre outras entidades.

Apresentações. Além da ampla variedade gastronômica oferecida pelas organizações participantes, a Feira terá uma programação cultural com shows, atividades para crianças, homenagens e um parque de diversões. Entre as atrações, com início na sexta-feira (15), estão shows de pop rock, forró e samba.

Programação para crianças. A 38ª Feira da Bondade também oferecerá atrações destinadas às crianças. No sábado (16), às 9h30, o grupo Macakids animará a manhã com apresentações musicais lúdicas, seguido pela Turma da Tina, às 17h30.

Ao longo do fim de semana, cosplays de personagens famosos, como Homem de Ferro, protagonistas de Frozen, Capitão América e Cinderela, estarão presentes, garantindo a diversão.

Outras atrações. A Feira da Bondade de 2023 oferecerá uma ampla seleção de opções gastronômicas preparadas pelas organizações participantes, a Corrida Kids da Bondade e muito mais.

Os visitantes também terão a oportunidade de fazer doações na entrada, colaborando com um quilo de alimento não perecível, para apoiar ações de combate à insegurança alimentar no município.

Mutirões de serviços públicos. A Prefeitura de Cachoeiro está organizando dois mutirões de serviços públicos a serem oferecidos durante o evento: o “Saúde + Perto de Você” e o “Tamo Chegando”. Estes mutirões oferecerão serviços como aferição de pressão arterial e glicemia, testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV, imunização com diversas vacinas, consultas ao Procon, vacinação de animais de estimação, entre outros.

Serviço

38ª Feira da Bondade – Cachoeiro de Itapemirim

Data: 15 a 17 de setembro

Local: Pavilhão do Parque de Exposição do município (Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”)