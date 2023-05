O Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”, em Vitória, está com 30 oportunidades de emprego para diferentes áreas e cargos da unidade. Para se candidatar, os profissionais devem acessar o site www.evangelicovv.com.br e cadastrar os currículos diretamente na seção “Trabalhe Conosco”, na vaga de interesse.

A empresa que administra o hospital, a Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes) mantém um banco com cadastro de reserva, tornando possível que o candidato seja procurado para outra vaga caso não seja contemplado na primeira tentativa.

As vagas são para auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo, auxiliar administrativo, assistente social, técnico de enfermagem, enfermeiro, eletrotécnico, maqueiro, técnico em segurança do trabalho, além de outras vagas de níveis médio e superior.

Para técnico de enfermagem, estão disponíveis cinco vagas. Os interessados devem ter curso técnico completo em Enfermagem, com registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES). Para o cargo de Enfermeiro, uma vaga está disponível. Os candidatos interessados precisam ter Ensino Superior completo em Enfermagem, com registro ativo também no Coren-ES.

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”, também conhecido como HEUE, é um hospital público que atende à população via Sistema Único de Saúde (SUS), de forma 100% gratuita. A instituição é administrada há 2 anos e cinco meses pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).

A lista completa com as vagas disponíveis pode ser conferida na tabela abaixo e também no site do Hospital Evangélico de Vila Velha, no endereço: www.evangelicovv.com.br .



Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD)



O Hospital “São Lucas” também está contratando Pessoas com Deficiência (PcD) para diversas áreas de atuação profissional, como administrativo, serviços de apoio e serviços gerais. As vagas são para maiores de 18 anos e é necessário apresentar um laudo médico comprobatório.

Assim como no caso de vagas regulares, o primeiro passo para fazer parte do processo seletivo é realizar um cadastro no site http://www.evangelicovv.com.br/.

As vagas serão preenchidas com base no perfil e nas qualificações dos candidatos. Por esse motivo, é importante que o cadastro seja realizado de forma cuidadosa, adicionando todas as informações solicitadas.

Em seguida, os candidatos considerados aptos e qualificados para concorrer a uma das vagas vão receber uma ligação da equipe de Recursos Humanos da instituição para dar prosseguimento ao processo, com uma entrevista.

Caso o candidato não seja contatado nos próximos dias, ainda há chance de ser convidado a realizar a entrevista em outro momento, à medida que novas vagas surgirem. Por isso, é importante manter o cadastro sempre atualizado, informando mudanças de endereço e novas qualificações.

Tabela de vagas: