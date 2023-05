No Espírito Santo, mais de 1,4 mil detentos que estão cumprindo pena no regime semiaberto serão beneficiados com a saída temporária neste mês de maio em comemoração ao Dia das Mães.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), os dados se referem aos internos da Grande Vitória e parte deles já obteve o benefício este mês. A saída temporária é concedida de forma escalonada e as datas são deliberadas pelo Poder Judiciário. Na última quarta-feira (10), 684 detentos foram liberados, devendo retornar em até sete dias.

As unidades prisionais do interior ainda não foram informadas sobre as datas de concessão do benefício. A Lei de Execução Penal prevê a saída temporária e em 2022, das 2.961 liberações registradas, houve 95 evasões, correspondendo a 3,2% de índice de fuga.