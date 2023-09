*Por Maria Leandra Aroeira| No dia 19 de setembro o município de Guarapari comemora sua emancipação política. Apesar de toda a tradição que cerca a data, estudos revelam que Guarapari nunca passou por uma emancipação política real. Segundo pesquisas do historiador José Amaral Filho, a cidade estaria completando aproximadamente 466 anos, pois não se emancipou de outro município, mas apenas passou por evoluções administrativas.

Independência. O termo “emancipação política” é usado quando um distrito ou região se torna independente de um município maior. Segundo o historiador, a falta de aprofundamento entre as definições levou à propagação do mito de que Guarapari já pertenceu à Anchieta. O especialista afirma que, devido à falta de pesquisa e busca por referências, a história amplamente divulgada é equivocada.

“Nenhum documento anterior faz referência a cidade como pertencendo administrativamente a qualquer outro local e também não há nenhum ato de criação do município de Guarapari o desmembrando de outra localidade”, aponta Amaral, que realizou uma pesquisa com base em diversos documentos históricos.

“No ano de 1871, a atuação da Câmara de Guarapari já é citada no Relatório do Presidente da Província, Francisco Ferreira Correa, o que mostra a falta de ligação a outra localidade e inviabiliza a ‘emancipação política’ 20 anos antes de ter ocorrido”, completa o historiador.

Evidências históricas. Outros pontos analisados pelo especialista são as cartas geográficas que, desde o século XVI, destacam a existência da região. O documento mais antigo que traz referência direta à Guarapari é uma carta enviada pelo padre Francisco Pires ao padre Manoel da Nóbrega, em 1557, conforme registrado no livro “Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil”, em que Pires faz referência a Guarapari já como localidade estabelecida.

Evolução. O que hoje é conhecido como cidade de Guarapari passou por uma série de transformações ao longo dos anos, desde o século XVI. Até 1679, a região era considerada uma aldeia e, posteriormente, foi elevada à categoria de vila para, somente em 1891, receber o título de cidade.